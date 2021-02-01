В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом

В Московской области врачи спасли норожденного с тяжелой патологией - гастрошизисом, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

При гастрошизисе младенец рождается с отверстием в животе, через которое выпадают внутренние органы. Такая патология встречается у одного на 10 тысяч новорожденных. Это обычно видно на УЗИ, и раньше такую беременность часто прерывали. Сейчас же у медиков появился опыт спасения таких малышей.

"У ребенка случай оказался непростой: снаружи был желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, маточные трубы. Уже через 3,5 часа после рождения мы провели операцию. Конечно, впереди еще процесс восстановления, но главная патология прооперирована успешно", - рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Младенец и его мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.