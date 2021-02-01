В Подмосковье заработала карта "Тройка"

В Московской области с 1 февраля начали принимать столичную транспортную карту "Тройка", сообщил у себя "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

"Осенью мы с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым объявили о планах объединить билетные системы Москвы и области. Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта "Тройка" работает на городских маршрутах области с фиксированным тарифом - там, где плата списывается на входе", - написал глава города.

В этом случае плата за проезд списывается по тарифу "Кошелек". Как уже отмечалось, это первый шаг к объединению билетных систем Москвы и Московской области. Вскоре "Тройку" начнут принимать и на тех маршрутах, где действуют зональные тарифы. Это сделает поездки между соседними регионами агломерации удобнее и экономичнее.