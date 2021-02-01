В Жуковском очевидцы помогли задержать подозреваемого в разбое

В Подмосковье по подозрению в разбойном нападении был задержан 40-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что ночью злоумышленник через незапертую входную дверь проник в помещение круглосуточной торговой точки, расположенной в Жуковском на улице Дугина. Он, угрожая расправой, похитил у продавца ювелирные украшения и мобильный телефон. Пытавшегося скрыться налетчика остановили подошедшие к ларьку граждане, которые вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у задержанного нож, пистолет и похищенное имущество. Общая сумма материального ущерба составила 160 тысяч рублей.

Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу Жуковского.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.