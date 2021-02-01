Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели

Об изменении погодных условий в столице предупредили синоптики. В Гидрометцентре рассказали, что уже в четверг, четвертого февраля, зима станет более суровой по сравнению с началом этой недели.

"Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу и субботу будут достигать минус 17-19 градусов, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Дневные температуры пятого февраля будут около десяти градусов мороза, а уже шестого февраля будут доходить до минус 15 градусов".

А вот начнется новая неделя в столице, напротив, с мягких погодных условий. Днем столбики термометров будут держаться в диапазоне от двух до пяти градусов мороза. Синоптик отметил, что такие показатели на пять градусов превышают февральскую норму. Ожидается также выпадение небольшого количества снега.