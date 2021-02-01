Новости

Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели 03:35
В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 03:28
Карантин в Израиле продлили до 5 февраля 03:21
НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют 02:48
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело 31.01.2021
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури 31.01.2021
В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции 31.01.2021
Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре 31.01.2021
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 31.01.2021
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 31.01.2021
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 31.01.2021
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 31.01.2021
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
01.02.2021 03:35
Рубрика: Общество

Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об изменении погодных условий в столице предупредили синоптики. В Гидрометцентре рассказали, что уже в четверг, четвертого февраля, зима станет более суровой по сравнению с началом этой недели.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале

"Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу и субботу будут достигать минус 17-19 градусов, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Дневные температуры пятого февраля будут около десяти градусов мороза, а уже шестого февраля будут доходить до минус 15 градусов".

А вот начнется новая неделя в столице, напротив, с мягких погодных условий. Днем столбики термометров будут держаться в диапазоне от двух до пяти градусов мороза. Синоптик отметил, что такие показатели на пять градусов превышают февральскую норму. Ожидается также выпадение небольшого количества снега.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна