"Мы протестировали "Тройку" на двух маршрутах в Королеве, система работает корректно. Деньги списываются и доходят до наших перевозчиков", - уточнила она. Так что теперь жители области по одному проездному билету смогут войти в областные и столичные автобусы, метро, воспользоваться МЦК и МЦД. Правда, пока столичной транспортной картой в областных автобусах и троллейбусах можно пользоваться только в режиме "Кошелек". И еще "Тройка" не видит подмосковные транспортные зоны - то есть не сработает при оплате автобусных поездок между двумя городами области или железнодорожных, выходящих за пределы зоны МЦД. Для того чтобы добавить "Тройке" этот функционал, нужны дополнительные настройки оборудования.
Подмосковная карта "Стрелка" тоже продолжает действовать. "К сентябрю у пассажиров появится полноценная объединенная карта с одним чипом", - пообещала Анна Кротова. Эта карта и станет конечным этапом объединения систем оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и области. Ради единого чипа все и затевалось. "Тройку" с чипом "Стрелки" и наоборот в столичном регионе можно купить с 2016 года. Но способы пополнения у каждой карты - свои. Все это создавало пассажирам массу неудобств. Объединенная карта их снимет. Эксперты предрекали: единый проездной поспособствует и объединению тарифной политики столицы и области. Похоже, прогнозы начинают сбываться. В частности, Анна Кротова еще перед новым годом заявила о том, что подмосковные льготники получат скидки на проезд в "Ласточках".