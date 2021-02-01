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01.02.2021 00:50
Рубрика: Экономика

Опять "Тройка"

Во всех автобусах Подмосковья начали принимать московский проездной
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8370)
С 1 февраля на всех городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье рассчитаться за проезд можно московской картой "Тройка". Как сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, "Тройку" начали принимать в 1100 автобусах на 300 маршрутах 53 городских округов.

"Мы протестировали "Тройку" на двух маршрутах в Королеве, система работает корректно. Деньги списываются и доходят до наших перевозчиков", - уточнила она. Так что теперь жители области по одному проездному билету смогут войти в областные и столичные автобусы, метро, воспользоваться МЦК и МЦД. Правда, пока столичной транспортной картой в областных автобусах и троллейбусах можно пользоваться только в режиме "Кошелек". И еще "Тройка" не видит подмосковные транспортные зоны - то есть не сработает при оплате автобусных поездок между двумя городами области или железнодорожных, выходящих за пределы зоны МЦД. Для того чтобы добавить "Тройке" этот функционал, нужны дополнительные настройки оборудования.

К сентябрю у пассажиров появится полноценная объединенная карта с одним чипом

Подмосковная карта "Стрелка" тоже продолжает действовать. "К сентябрю у пассажиров появится полноценная объединенная карта с одним чипом", - пообещала Анна Кротова. Эта карта и станет конечным этапом объединения систем оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и области. Ради единого чипа все и затевалось. "Тройку" с чипом "Стрелки" и наоборот в столичном регионе можно купить с 2016 года. Но способы пополнения у каждой карты - свои. Все это создавало пассажирам массу неудобств. Объединенная карта их снимет. Эксперты предрекали: единый проездной поспособствует и объединению тарифной политики столицы и области. Похоже, прогнозы начинают сбываться. В частности, Анна Кротова еще перед новым годом заявила о том, что подмосковные льготники получат скидки на проезд в "Ласточках".

Московскую "Тройку" начнут принимать в Ленинградской области

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