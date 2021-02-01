Во вторник у музея Победы станцуют "Случайный вальс"

Во вторник, 2 февраля, около Музея Победы пройдет всероссийская акция "Случайный вальс". Танцевальный флешмоб приурочен к 78-й годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе музея Победы.

Как рассказали в музее, участники закружатся под песню "Случайный вальс". Присоединиться к акции могут все желающие - освоить вальс помогут профессиональные танцоры.

"Выбор композиции "Случайный вальс" для флешмоба в честь победы в битве на Волге несет особый смысл, - рассказали в пресс-службе. - Поэт Евгений Долматовский и композитор Марк Фрадкин встретились в 1942 году в районе Сталинграда. Идея песни родилась после того, как Долматовский прочитал композитору свои стихи "Танцы до утра". Осуществить замысел удалось вскоре после окончания Сталинградской битвы".

Напомним, что в основу стихов легла реальная история о случайной встрече лётчика Василия Васильева с девушкой Зиной в одной из прифронтовых деревень.

Как уточнили в музее, акция начнется в 10:00. Помимо Москвы она пройдет в 84 регионах 2 и 3 февраля на вокзалах, в аэропортах, в парках, скверах, на аллеях и бульварах, в театрах и музеях.