Второй в России случай: у женщины с пересаженным сердцем родилась девочка

В роддоме больницы №52 родила ребенка женщина с трансплантированным сердцем, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. Это второй в России подобный случай. Благодаря современной медицине и работе мультидисциплинарной команды врачей пациентка смогла выносить и родить здоровую малышку.

В 2015 году у женщины диагностировали дилатационную кардиомиопатию как осложнение перенесенной ОРВИ, рассказали в пресс-службе депздрава. Ей была показана прямая трансплантация сердца, операцию провели в октябре 2015 года в Центре трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России.

Вмешательство прошло успешно, и пациентка была выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства, ей была назначена базисная иммуносупрессивная терапия, а также она продолжала наблюдаться в консультативно-диагностическом отделении Центра имени Шумакова. На протяжении всего наблюдения трансплантологи тщательно контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов.

В 2020 году у женщины наступила беременность - первая, желанная. С ранних сроков беременности врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода. Врачи контролировали данные эхокардиографии - сердце на всем протяжении беременности функционировало нормально. Состояние пациентки также контролировал акушер-гинеколог из женской консультации по месту жительства, который наблюдал ее в течение всей беременности до родов. В целом беременность протекала гладко.

На сроке 35-36 недель женщина перешла под наблюдение специалистов городской клинической больницы №52. Был собран консилиум в составе ведущих специалистов больницы №52 и Центра имени Шумакова - врачи приняли решение о том, что родоразрешение будет проведено на 38 неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией.

В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы №52 и Центра имени Шумакова. Операция прошла успешно: 26 января родилась доношенная девочка с массой тела 3450 грамм и ростом 52 см, с хорошей оценкой по шкале Апгар. Мама и малышка чувствовали себя хорошо, после операции они не разлучались и восстанавливались в палате совместного пребывания. Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии. Кроме того, врачи постоянно проводили эхокардиографию для оценки функции сердца.

Два года назад в роддоме московской больницы №52 родила женщина после трансплантации легких. Операцию по пересадке органов в 2015 году также проводили специалисты Центра имени Шумакова. В результате усилий врачей 30 января 2019 года на свет появилась здоровая и долгожданная девочка.

Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №52, рассказала:

- Ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания. Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода. Наша цель - сделать все, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь. Сегодня трансплантация органа для современной медицины уже не приговор. Буквально на днях исполнилось два года девочке Кате, которая родилась после того, как ее маме трансплантировали легкие. Вели беременность и принимали роды принимали тоже наши врачи. Мы счастливы, что можем помочь женщинам, перенесшим пересадку органа и мечтающим стать мамами.

Благодаря исторически сложившемуся тесному сотрудничеству специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И.Шумакова и Городской клинической больницы №52, в родильном доме при больнице №52 не раз становились мамами женщины, перенесшие успешную трансплантацию почки, легких, печени. Желание женщины родить малыша после пересадки органа здесь поддерживают, главное - стабильно работающий трансплантат и соблюдение ряда рекомендаций, тщательное динамическое клиническое наблюдение, адекватная иммуносупрессивная терапия.

Сергей Готье, главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, отметил:,

- Главная задача трансплантологии - возвращение пациентов к активной, полноценной жизни и, что самое важное, касательно женщин детородного возраста, возможность вынашивания и рождения здорового ребенка. Это вселяет надежду другим женщинам-реципиентам донорских органов.

Мировой опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом весьма ограничен. Такие случаи в России единичны, а во всем мире отмечено всего 92 случая успешного завершения родов. Все случаи беременности и родоразрешения у пациенток с трансплантированными органами всегда ведутся большой командой специалистов Центра имени Шумакова и больницы №52.