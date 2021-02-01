Экс-мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывший мэр Владивостока Игоря Пушкарева пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями (часть третья статьи 285 УК РФ).

По информации прокуратуры Приморского края обвиняемый вытеснил с рынка коммерческих услуг несколько фирм, осуществляющих пассажирские перевозки. Он отдал право работать в этой сфере муниципальным предприятиям, хотя они не имели для этого нужного количества автобусов.

"Их автопарк пополнили, используя кредиты, обеспеченных муниципальной гарантией городского округа. Для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная его близким родственникам организация", - говорится в сообщении прокуратуры.

Общий ущерб от незаконных действий составил более 33 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока.

Напомним, что Игорь Пушкарев был признан виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями в апреле 2019 года. Его приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.