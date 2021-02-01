Хабаровский общепит начал работать до полуночи

Работу кафе и ресторанов в Хабаровском крае продлили на час. Постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие мероприятия по предупреждению распространения COVID-19, на прошлой неделе подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

С 1 февраля организации общественного питания могут работать до 24:00, а не до 23:00, как это было в последние несколько месяцев.

С этой недели к привычному режиму работы также смогли вернуться детские игровые комнаты, расположенные в том числе в торговых центрах.

Возобновлено проведение межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. Присутствие зрителей на них разрешается, но залы нельзя заполнять больше, чем наполовину. Такие же требования действуют в театрах, кинотеатрах и домах культуры.