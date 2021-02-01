Январь 2021-го стал в Якутске одним из самых холодных за 30 лет

Среднемесячная температура января в Якутске составила минус 44,5 градуса.

"Температура января этого года была одной из самых низких за последние 30 лет. Среднемесячная температура первого месяца 2021 года составила минус 44,5 градуса по Цельсию. Ранее самая низкая январская температура была зафиксирована 26 лет назад, в 1994 году и составила минус 45 градусов", цитирует ТАСС заведующую научно-исследовательской лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Кюнней Кириллину.

Особенностью этого месяца стало то, что январь 2021 года не дал горожанам ни единого дня передышки. Мороз стоял в течение всего месяца.

По словам ведущего научного сотрудника Института мерзлотоведения СО РАН Никиты Тананаева, январь является в республике самым морозным месяцем. В нынешнем году он выдался особенно холодным из-за рекордно высокого давления в Монголии, которое создало в атмосфере волны.

Февраль в Якутии "теплее" января на пять-восемь градусов. Средняя месячная температура воздуха в большинстве районов в течение этого месяца составляет минус 33-38 градусов. Но в отдельные годы могут ударить февральские морозы до -50-60 градусов, а в Верхоянске и Оймяконе - до -65-68.