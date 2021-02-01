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01.02.2021 12:03
Рубрика: Экономика

На Дальнем Востоке планируют увеличить строительство жилья в 1,6 раза

Текст: Марина Трубилина
Меры по увеличению строительства жилья на Дальнем Востоке обсуждались на совещании с участием вице-премьеров Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко и Юрия Трутнева.

В 2020 году в Дальневосточном федеральном округе было построено 2,5 млн кв.м жилья. Это больше, чем годом ранее, однако недостаточно для удовлетворения растущего спроса, который заметно увеличился после запуска программы дальневосточной ипотеки. Национальной программой развития Дальнего Востока предусмотрено увеличение объёмов жилищного строительства в округе в 1,6 раза.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Трутнев: Мы ежедневно работаем с инвесторами, которые пришли на Дальний Восток

"Мы хотим найти ответ на вопрос, как больше строить жилья по приемлемым для людей ценам. Нам надо поработать в этом направлении совместно. С землей на Дальнем Востоке дела обстоят неплохо. Землю под строительство губернатор каждого дальневосточного региона найти в состоянии", - отметил Трутнев.

В целом по округу динамика по вводу жилья в сравнении с 2019 годом - выше среднероссийского значения, сказал Хуснуллин. "Шесть дальневосточных регионов - Камчатский и Приморский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия - смогли нарастить объёмы ввода", - сообщил он.

Лидером на Дальнем Востоке стала Сахалинская область. В 2020 году здесь введены рекордные для региона 436 тысяч кв. м - на 100 тысяч кв. м больше, чем в 2019 году. В 2021 году планируется передать новоселам ещё 500 тысяч кв. м. "Регион вышел на показатели по строительству жилья, превышающие среднероссийские. По сути, выполнен нацпроект и программа по расселению аварийного ветхого фонда", - заметил Хуснуллин.

Требуют повышенного внимания программы расселения аварийных домов. Пока Дальний Восток отстает от среднероссийских показателей. Вместе с тем у четырёх регионов - Сахалинской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа, Республики Бурятия - показатель по расселяемой площади выше среднероссийского, а Сахалинская область завершила программу с опережением. В марте здесь планируется принять новую региональную адресную программу о переселении из аварийного жиль яна 2021-2026 годы. Необходимо расселить 641 тысячу кв. м. "Это фонд, признанный аварийным на 1 декабря 2020 года. Стоимость программы - более 60 млрд рублей. Расселять будем более 100 тысяч кв. метров в год", - сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На кадастровой карте покажут участки для строительства жилья

Трутнев обратил внимание на нехватку строительных организаций, способных качественно и своевременно строить, что тоже требует внимания властей. Кроме того, необходимо нарастить объёмы работ по инфраструктурной подготовке площадок под застройку. В программе "Стимул", которая способствует созданию инфраструктуры для развития жилищного строительства, участвуют четыре региона Дальнего Востока - Амурская область, Бурятия, Якутия и Хабаровский край. В рамках "Стимула" строятся пять инфраструктурных объектов. В 2021-2024 годах на финансирование программы в ДФО выделено около 3,5 млрд рублей, что позволит построить около 1,3 млн кв. метров жилья. Тем не менее, проблемы, связанные с прокладкой сетей, созданием инфраструктуры, благоустройством, остаются. Трутнев поручил Минвостокразвития рассмотреть возможность предоставления регионам Дальнего Востока средств по линии "Единой субсидии" на модернизацию социальной инфраструктуры центров экономического роста.

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