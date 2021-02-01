На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

В Сахалинской области у села Стародубское около 40 человек оказались оторванными от берега из-за большой трещины на льду.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ЧП произошло из-за сильного волнения в Охотском море. Несмотря на предупреждение об опасности, рыбаки вновь вышли на лед.

В операции по спасению участвуют сотрудники ГИМС, члены Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ, управления противопожарной службы Сахалина, представители администрации и полицейские.

Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым.