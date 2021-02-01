На Сахалине начали принимать заявления на путевки в лагеря

Сегодня в Сахалинской области начали принимать заявления на путевки в детские лагеря.

На выбор ребят три лагеря - "Юбилейный", "Лесное озеро" и "Чайка".

Заявления принимают только в электронной форме через АИС "Е-услуги. Образование". Для этого заявителю необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги".

Прием заявлений закончится 22 февраля, итоги опубликуют 10 марта. С 11 по 31 марта будут принимать документы и выдавать путевки.

Прежде чем подавать заявление, специалисты рекомендуют родителям изучить документы по организации детского отдыха, размещенные на сайте минобразования.

Стоимость 21-дневной путевки (для не имеющих льгот) в "Юбилейном" составляет 55,6 тысячи рублей, "Лесном озере" - 60,2 и "Чайке" - 78,9 тысячи.

Не менее 30 процентов квот закреплены за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Проезд и отдых для них оплачивает региональный бюджет.

Кстати

На 2021 были перенесены две смены в "Лесном озере" и "Юбилейном", отмененные из-за пандемии в прошлом году. Отдых сорвался у 180 сахалинцев. Более половины из них согласились поехать в лагерь в этом году, их документы сейчас переоформляют.