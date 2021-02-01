Отобравший шапку у школьницы хабаровчанин раскаялся в содеянном

Завершилось расследование уголовного дела о самоуправстве в отношении 38-летнего водителя маршрутного такси из Хабаровска, который отобрал шапку у 14-летней девочки. Мужчина признал свою вину, раскаялся и полностью погасил причиненный материальный и моральный вред.

"С учетом данных обстоятельств и заявления обвиняемого с согласия представителя несовершеннолетней в соответствии с требованиями закона материалы уголовного дела с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о его прекращении и назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлены в суд", - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Напомним, что инцидент произошел 12 января. Школьнице не хватило денег, чтобы оплатить проезд, и разгневанный водитель сорвал у нее с головы вязаную шапку. Девочке пришлось в мороз идти домой без головного убора. История вызвала большой общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях. Оттуда о происшествии и узнали следственные органы.