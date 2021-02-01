В Якутии арестовали директора филиала агротехнического университета

В Якутии в отношении исполняющего обязанности руководителя Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере.

Как сообщает следственное управление республиканского СК РФ, подозреваемый незаконно получил около 15 миллионов рублей для обучения 31 студента. По факту таких учащихся в вузе не было.

Изобличающие показания дали сотрудники учебного заведения, причастные к незаконной деятельности. Руководитель по решению суда арестован.

Уголовное дело завели в рамках расследования преступлений, совершенных ректором АГАТУ, которого подозревают в получении 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов.