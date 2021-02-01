В Якутии житель Киргизии осужден за содействие терроризму

Житель Киргизии, приехавший в Якутию на заработки, признан виновным в содействии террористической деятельности и приговорен к пяти с половиной годам колонии.

Противоправная деятельность модератора радикального ислама была пресечена сотрудниками УФСБ по Якутии и их коллегами из Амурской области.

Уроженец Киргизии приехал в Якутию на заработки и вел здесь поиск и вербовку лиц из числа местных жителей для отправки за рубеж и вступления в террористическую организацию. Он демонстрировал "медиафайлы, пропагандирующие деятельность запрещенной террористической структуры, убеждал собеседников в необходимости оказания помощи боевикам, в том числе путем личного участия в боевых действиях террористической организации", - цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ по РС(Я).

1-й Восточный окружной военный суд признал гражданина Киргизии виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.