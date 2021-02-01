В Приамурье из-за морозов более трех тысяч школьников остались дома

В Амурской области из-за сильных морозов более трех тысяч школьников в понедельник остались дома. Во многих населенных пунктах региона столбики термометров опускаются до сорока и ниже градусов.

"На дистанционное обучение переведены 3336 учеников 15 школ в Сковородинском и Магдагачинском районах",- сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала корреспонденту "РГ" глава Тындинского района Тамара Лысакова, 1 февраля в Тынде утром было минус 45 градусов. В Олекме столбик термометра упал до минус 60.

Решение об отмене или переносе времени занятий принимает руководство школы или местная администрация по согласованию с МЧС.

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные морозы продержатся в регионе до конца этой недели.