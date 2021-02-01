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01.02.2021 12:27
Рубрика: Власть

Правительство выделило 8 млрд рублей на социальные объекты в четырех регионах

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство продолжает оказывать поддержку регионам в строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. В федеральном бюджете ближайших трех лет на эти цели предусмотрено около 90 миллиардов рублей.

Из них свыше 8 миллиардов рублей кабинет министров распределил между Пермским и Краснодарским краями, Воронежской областью, Республикой Башкортостан.

"Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будут возведены очистные сооружения", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Башкортостан ПФО Пермский край ЮФО Краснодарский край ЦФО Воронежская область ПФО Башкортостан

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