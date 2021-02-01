Правительство выделило 8 млрд рублей на социальные объекты в четырех регионах

Правительство продолжает оказывать поддержку регионам в строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. В федеральном бюджете ближайших трех лет на эти цели предусмотрено около 90 миллиардов рублей.

Из них свыше 8 миллиардов рублей кабинет министров распределил между Пермским и Краснодарским краями, Воронежской областью, Республикой Башкортостан.

"Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будут возведены очистные сооружения", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.