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Рубрика: Экономика

Вай-фай в селе не гаснет

Интернет приходит в деревенские ФАПы и школы
Текст: Наталья Граф (Алтайский край) , Ольга Кондрева (Татарстан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
В маленькой школе села Чупаево Альметьевского района Татарстана всего 23 ученика. Но интернет "летает" не хуже, чем в самом крупном казанском лицее, рассчитанном на 1,5 тысячи учащихся. Доступ к Сети теперь есть во всех общеобразовательных учебных заведениях республики.

- Когда нам подвели оптоволокно, все даже зааплодировали, - вспоминает директор основной общеобразовательной школы N17 Зеленодольского района Ирина Маршалова. - Наша школа, как говорят в народе, "под горой". У нас всегда был плохой интернет, а теперь отличный. Учителя довольны.

Фото: iStock
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Педагоги утверждают, что со скоростным доступом в Сеть, а это не ниже 100 Мбит/сек, их работа стала проще, а уроки интереснее.

- В 2020 завершилась масштабная работа по подключению 1680 зданий школ Татарстана к скоростному оптическому интернету, - говорит министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. - В результате школьники получили равные возможности для успешного и эффективного саморазвития. А это самое главное.

В 2021 году в республике продолжат подключать к скоростному интернету и другие социальные учреждения, включая техникумы, колледжи, ФАПы, пожарные части и библиотеки. Причем доступ к Сети получат на 1755 объектов больше, чем планировалось. Реализация нацпроекта "Цифровая экономика" позволила Татарстану дополнительно привлечь из федерального бюджета миллиард рублей.

Алтайский край, где с начала 2019 года стартовал Федеральный проект "Информационная инфраструктура", также старается подключить к Сети как можно больше социально значимых объектов. В прошлом году доступ к Сети получил 731 объект - школы, пожарные части и посты, органы местного самоуправления, объекты Росгвардии, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Высокоскоростной интернет пришел во многие удаленные и труднодоступные районы.

- Раньше жители отдаленного села Вторая Каменка в Локтевском районе постоянно жаловались нам на плохую связь, а интернета в деревне не было вообще, - рассказал "РГ" начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов. - Благодаря программе нам удалось решить эту проблему. Сначала к интернету подключились школа и администрация, а потом и более 100 домохозяйств.

К высокоскоростному интернету в регионах подключаются техникумы, колледжи, ФАПы, пожарные части и библиотеки

Сегодня жители Второй Каменки могут пользоваться современными сервисами, которые ранее были недоступны: онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, портал госуслуг, просмотр фильмов онлайн.

В 2021 году на Алтае к интернету должны быть подключены еще 955 объектов. Один из главных приоритетов работы Министерства цифрового развития края в этом году - сфера образования. Доступ к Сети должны получить около 300 сельских школ. Помимо этого к интернету будут подключены более 100 объектов культуры. В основном это сельские библиотеки.

Кстати

В рамках нацпроекта "Образование" 33 тысячи школ будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием. Это три четверти от всех школ страны. До конца 2021 года все школы планируется подключить к высокоскоростному интернету, 100 мегабит - для городской школы и 50 мегабит - для сельских школ. Кроме того, внутри самих школ тоже создается необходимая инфраструктура: видеонаблюдение, точки Wi-Fi, интерактивные доски и проекторы, компьютеры и планшеты. Все это нужно для того, чтобы у каждого учителя и ученика был доступ к самым качественным цифровым урокам.

- Бесплатный и общедоступный контент по всей школьной программе, разбитый по классам, темам, уровням сложности в помощь ученикам и учителям. Там будут задания с возможностью автоматической проверки, видеоматериалы, интерактивные презентации. Весь этот контент в обязательном порядке пройдет экспертизу, - рассказал ранее "Российской газете" министр просвещения Сергей Кравцов.

Подготовила Ксения Колесникова

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь ПФО Татарстан СФО Алтайский край

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