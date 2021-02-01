В Башкирии пенсионер выстрелил в 80-летнюю соседку из пневматики

В Белебее фигурантом уголовного дела о хулиганстве стал 64-летний местный житель.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в полицию поступило заявление от 80-летней пенсионерки, которая сообщила о том, что в нее несколько раз выстрелил сосед. Одна из пуль попала в голову женщины, но серьезных повреждений ей не нанесла.

В ходе следствия выяснилось, что стрелял в пенсионерку 64-летний мужчина из пневматического оружия из-за давнего конфликта. Он признал свою вину и передал полицейским пневматический пистолет.

По словам пенсионера, увидев соседку на улице, он хотел лишь напугать ее, достав пистолет и несколько раз выстрелив. Он не ожидал, что пуля попадет в цель.