В Казани экс-главу стройкомпании осудили за обман дольщиков

В Ново-Савиновском суде Казани поставлена точка в громком деле об обманутых дольщиках. Экс-главе строительной компании "Фон" Анатолию Ливаде дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима. А его бывшую жену и партнера по бизнесу Диану Ахметзянову осудили на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

Арестованы они были еще в 2017 году. Их обвиняли в хищении денег дольщиков на сумму 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, Ливада и Ахметзянова скрывали от покупателей информацию о том, что у них нет разрешительных документов на строительство части домов. А полученные деньги, они направляли на возведение других объектов.

Однако суд переквалифицировал действия их действия с хищения на "причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием".

Как сообщил "РГ" старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, учитывая, что Анатолий Ливада находился все это время сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом, фактический срок его пребывания в колонии сократился до 5 месяцев.