Вирус африканской чумы обнаружили в Башкирии в печеночном паштете

Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили специалисты Управления ветеринарии Башкирии в ходе мониторинга качества продукции в магазины Уфы в печеночном паштете от белгородского производителя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя управления.

Уточняется, что исследования проводились 27 января. Геном был обнаружен в образцах "Печеночный паштет классический" и "Печеночный паштет с грибами", изготовленных 4 января 2021 года. Производитель - ООО "Гран-Мэр" Белгородской области, уточняется в сообщении агентства.

В управлении Россельхознадзора по Башкирии сообщили, что действительно, в данном печеночном паштете выявлен геном вируса африканской чумы свиней. В ведомстве уточнили: общий объем зараженной продукции составил 687,8 килограмма. Ее успели развезти по торговым точкам для реализации в городах и районах республики.

- Госинспектора управления Россельхознадзора по РБ совместно с сотрудниками районных и городских ветеринарных станций изымают продукцию на территории региона и утилизируют сжигая до зольного остатка в мобильном инсенираторе, - сообщили в ведомстве. - Уже утилизированы зараженные продукты в объеме 511,5 килограмма путем кремации.