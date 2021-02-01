Десятки жителей Красноярска отравились питьевой водой

В Красноярске прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Октябрьском районе люди отравились водой из-под крана. Соответствующие посты во множестве появились в соцсетях от самих пострадавших.

Они жалуются на диарею и рвоту.

"В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Причины произошедшего выясняются", - говорят в прокуратуре.

Добавим, "Интерфакс" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор уточняет, что сами пострадавшие в надзорный орган пока не обращались.