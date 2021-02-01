Коммунальщики назвали вероятную причину отравления жителей Красноярска

Компания "КрасКом" заявила, что качество воды в микрорайоне Студгородок, жители которого пожаловались на недомогание, соответствует норме. В возможном отравлении жителей Красноярска могут быть виновны сотрудники УК и ТСЖ, не сбросившие вовремя застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после остановки водозабора..

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, сразу же после жалоб населения был проведен анализ воды на водозаборе. Никаких нарушений не найдено. По органолептическим показателям вода отвечает санитарно-эпидемиологическим нормативам. Анализы по микробиологических показателям пока в работе.

То, что на водозаборе все в порядке, доказывает тот факт, из других микрорайонов жалоб не было, хотя вода там та же. Также не было случаев отравления среди сотрудников водозаборного сооружения.

"Но в действиях дежурного персонала и диспетчеров есть один недочет, - признал гендиректор "КрасКома" Олег Гончеров. - Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду".