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01.02.2021 11:04
Рубрика: Власть

Талантливая новосибирская молодежь отправится на Дельфийские игры

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирской области проходит региональный отборочный тур двадцатых молодежных Дельфийских игр России. Всероссийский этап запланирован на 21-26 мая в городе Перми.

Региональный тур министерство культуры области проводит с целью формирования делегации, которая отправится на всероссийские соревнования.

Фото: Татьяна Кравченко
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С 28 января по 12 февраля текущего года в ходе регионального этапа состоится конкурс среди талантливых ребятишек по 19-ти конкурсным и фестивальным номинациям.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что прослушивания организованы в дистанционной и очной формах, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Прошлые, девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России, которые проходили в 2020 году, были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Делегация одаренных и талантливых детей Новосибирской области завоевала 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также 9 специальных дипломов, одержав победу в командном первенстве. Кроме того, по результатам Дельфийского рейтинга субъектов Российской Федерации за прошлый год Новосибирская область заняла первое место.

Впервые новосибирская команда приняла участие в Дельфийских играх 14 лет назад и с тех пор стабильно входит в число лучших дельфийских команд среди российских регионов. Пять раз талантливая команда из Новосибирской области занимала первое место по количеству золотых медалей.

За время проведения Дельфийских игр в них приняли участие более 900 юных жителей региона. Многие стали замечательными профессионалами - солистами Мариинского театра и Новосибирского театра оперы и балета, артистами театров Новосибирской области, Алтайского и Хабаровского краев, Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской филармоний, преподавателями профессиональных учебных заведений культуры и искусства.

Информация о порядке проведения регионального отборочного тура-2021 размещена на сайте регионального минкультуры: https://mk.nso.ru/news/7433

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