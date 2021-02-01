Комментатор телеканала "Матч-ТВ" Роман Нагучев стал жертвой мошенников, оформивших на его имя заем в микрофинансовой организации. Кредит на москвича выдали в Новосибирске, где он никогда не был. Более того, это случилось почти год назад, когда Роман находился за границей.

По мнению жертвы мошенников, в этой ситуации может оказаться любой человек, чьи персональные данные оказались в руках преступников. Нередко такие кредиты оформляются по утраченному паспорту. Впрочем, учитывая то, что все мы активно пользуемся интернет-сервисами и онлайн-магазинами, добыть персональные данные для злоумышленников не составляет большого труда.

Об имеющейся у него задолженности Роман Нагучев узнал только сейчас, когда на его имя пришел судебный приказ об ее взыскании. Как пояснил "РГ" новосибирский адвокат Николай Потапов, с момента получения этого документа у должника, даже если он стал жертвой мошенников, есть десять дней на то, чтобы заявить возражения и перевести дело в исковое производство. Успел это сделать - хорошо. А если нет?

- Согласно разъяснениям пленума Верховного суда РФ, через семь дней после отправки судебного приказа он считается доставленным, - поясняет Николай Потапов. - Но ситуации ведь могут быть разными: почтальон попросту не дошел до адресата, или получатель приказа находится в отпуске, а может, он просто не проверяет свой почтовый ящик. То есть документ можно не увидеть, но уже спустя семь дней после его отправки бумага считается доставленной. И начинается отсчет десятидневного срока обжалования.

В итоге через 17 дней после отправки приказа человек признается должником и начинается процедура взыскания. И очень часто должники узнают о судебном приказе только после того, как с их счетов списываются серьезные суммы.

- Механизм приказного производства призван снять гигантскую нагрузку с судей и сэкономить государственные средства, - подчеркивает Николай Потапов. - Но оказалось, что у этой системы есть недостатки, которыми пользуются недобропорядочные взыскатели. Документы, на основании которых они подают заявления о взыскании, могут быть и поддельными, а у судьи нет никаких механизмов для того, чтобы проверить их подлинность. Счет таким бумагам на судебных участках идет на тысячи. И неудивительно, что у мировых судей работа становится механической и зачастую, к сожалению, формальной.

Хорошая кредитная история - это скорее минус. Ведь мошенникам могут одобрить кредит с очень серьезной суммой

Испытав всю прелесть приказной судебной системы, Роман Нагучев теперь комментирует не спортивные соревнования, а то, как избавиться от липового кредита. Свои выводы он излагает в одной из соцсетей - коротко и понятно. В частности, рекомендует как можно чаще делать запросы в Центральный каталог кредитных историй Банка России - оказалось, о своей финансовой жизни там можно узнать много неожиданного. Нагучев изучил собственную кредитную историю, запросив ее через портал госуслуг, и выяснилось, что ее в разное время запрашивали и банки, к которым, вероятно, также поступали заявки на кредит от имени спортивного журналиста. По его мнению, хорошая кредитная история - это скорее минус. Ведь благодаря этому мошенникам могут одобрить кредит с очень серьезной суммой.