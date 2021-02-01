В Новосибирской области выберут соцобъекты для подключения к интернету

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил определить социальные объекты, которые в первую очередь будут подключены к интернету в 2021 году. Задачи развития цифровой инфраструктуры социальных объектов глава области обозначил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Так, до конца текущего года к интернету будут подключены 643 социально значимых объекта (СЗО) Новосибирской области, расположенных, в том числе в самых малых и удаленных населенных пунктах.

По словам Андрея Травникова, это многолетняя работа, которая началась с первого федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УНЦ). Правительство области дополнило его региональным проектом "500+".

Затем были корректировки некоторых недостатков федерального проекта УЦН, выявленные при подключении к интернету социальных объектов.

- В итоге все это переросло в большой федеральный проект, большую государственную задачу, - подчеркнул губернатор.

Министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов доложил членам правительства об итогах реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика России" по подключению СЗО к интернету на территории Новосибирской области в 2020 году.

По данным министра, с 2019 по 2020 годы доступом к интернету обеспечено 562 социально значимых объекта. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году удалось перевыполнить план федерального проекта по подключению СЗО к высокоскоростному доступу к интернету. Достижение данного результата стало возможным во многом благодаря согласованной работе всех органов государственной власти Новосибирской области, а также администраций муниципальных районов Новосибирской области.

- Главы районов, городов еще раз должны посмотреть на планы подключения СЗО к интернету для того, чтобы определить приоритеты, необходимые для жителей ваших территорий. Для того, чтобы в первую очередь подключить самое нужное, - отметил Андрей Травников.