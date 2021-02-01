Глава Крачаево-Черкесии сообщил, что переболел коронавирусом

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС с пресс-конференции руководителя КЧР.

Темрезов сообщил журналистам, что перенес COVID-19 еще в начале эпидемии.

По его словам, с момента болезни у него сохранились антитела, в связи с чем глава КЧР не планируется делать прививку от коронавируса в ближайшее время.

Темрезов также отметил, что с коронавирусной инфекцией людям, скорее всего, придется жить также, как с гриппом, защищаясь вакцинацией.

К 1 февраля в КЧР обнаружено 17 637 заболевания COVID-19, 17 637, из них 15 916 человек выздоровели, 53 пациента умерли. В регионе открыта электронная запись на вакцинацию, она проводится в 13 медучреждениях.