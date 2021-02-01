На Северном Кавказе в 2020 году Росгвардия уничтожила более 20 террористов

Итоги служебно-боевой деятельности за прошедший год подвели в Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

В режиме видеоконференцсвязи заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России Олег Борукаев высоко оценил работу личного состава группировки. Он подчеркнул, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме.

Командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук сообщил, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооруженных Сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на Северном Кавказе.

По его словам, в 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов и более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья.