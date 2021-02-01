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01.02.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье под суд пойдет группа наркодилеров

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завершено расследование уголовных дел, ранее возбужденных на группу наркодилеров. Они сбывали запрещенные вещества на территории КМВ и в Ставрополе, сообщили в ГУ МВД по региону.

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По делу проходят четверо жителей краевой столицы. Следователи установили, что один из них наладил бесперебойною поставу наркотиков в регион. Для продажи он привлек еще нескольких человек, которые стали курьерами.

- Каждый из них выполнял определенные обязанности. Организатор поставлял одной из участниц группы наркотические средства через оптовые тайники. Злоумышленница в свою очередь по месту своего жительства расфасовывала их на мелкие дозы и передавала подельникам для дальнейшего сбыта путем "закладок", - заявили в ведомстве.

Пользовались они многочисленными телефонами и сим-картами, зарегистрированными на других людей. Сначала удалось поймать двух участников, когда те пытались оставить закладки с наркотиками. Еще двоих нашли по месту их жительства.

- В квартирах обвиняемых изъяты электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, расфасованные наркотики и другие вещественные доказательства, а из установленных тайников в Кочубеевском районе - 610 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения массой более четырехсот граммов, что подтвердило проведенное исследование. Общий вес изъятого "N-метилэфедрона" согласно экспертно-криминалистической экспертизы составил более одного килограмма, - рассказали в главке.

Работала группа наркодилеров на территории Минераловодского и Георгиевского городских округов, Шпаковского и Кочубеевского районов и в Ставрополе.

Придумали они и способ легализации полученных денег. Так одна из участниц преступной группы купила подержанные автомобили и мотоцикл и после ремонта перепродала их за значительно большую сумму. Так у нее получилось "отмыть" 500 тысяч рублей.

Обвиняемых будут судить по статьям 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), 228.1 ("Незаконный сбыт наркотических средств") и 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Ставрополя.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Борьба с наркотиками

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