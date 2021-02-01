Троих террористов задержали в Ингушетии

Участников сообщества "Имарат Кавказ", признанного террористическим и запрещенным в России по решению Верховного суда РФ, задержали и арестовали в Ингушетии, сообщает следственный комитет России.

По данным следствия, которое ведется совместно с ФСБ, Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев содействовали участникам "Имарат Кавказ": подыскивали им тайное убежище, снабжая продуктами и, обеспечивая перемещение по Ингушетии с оружием.

В ходе следственных действий у одного из задержанных нашли схрон с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.

Всем троим предъявлено обвинение в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и в терорганизации.