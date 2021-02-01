Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек

Суды Петербурга арестовали 50 человек, задержанных на незаконной акции. Они пробудут в спецприемниках от двух до 13 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Еще 54 гражданам назначены штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей, также одна петербурженка должна заплатить 18 тысяч рублей.

Больше всего дел поступило в Пушкинский районный суд. Заседания здесь проходили до трех ночи. Всего было рассмотрен 81 материал.

Также дела задержанных рассматривались в Петроградском и Невском районных судах Петербурга.

Стоит отметить, что суды не успели рассмотреть все поступившие материалы. Заседания будут продолжены 1 февраля.