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01.02.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек

Текст: Вера Черенева

Суды Петербурга арестовали 50 человек, задержанных на незаконной акции. Они пробудут в спецприемниках от двух до 13 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Тагир Раджавов
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Еще 54 гражданам назначены штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей, также одна петербурженка должна заплатить 18 тысяч рублей.

Больше всего дел поступило в Пушкинский районный суд. Заседания здесь проходили до трех ночи. Всего было рассмотрен 81 материал.

Также дела задержанных рассматривались в Петроградском и Невском районных судах Петербурга.

Стоит отметить, что суды не успели рассмотреть все поступившие материалы. Заседания будут продолжены 1 февраля.

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