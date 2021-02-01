"Единая Россия" утвердила ответственных за выборы в Госдуму

Президиум генсовета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на выборах, которые пройдут в 2021 году. Среди них есть действующие депутаты Госдумы, сенаторы и представители руководящих органов ЕР.

По словам секретаря Генсовета партии Сергея Перминова, они будут отвечать не только за выборы в Госдуму. "Они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления. Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним", - пояснил он.

Так, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак будет курировать Санкт-Петербург. Его заместители Владимир Васильев - Тверскую область, а Сергей Перминов - Владимирскую, Ивановскую и Ленинградскую области. Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов будет отвечать за Брянскую и Смоленскую области. Москва и Московская область достались первому замруководителя фракции Виктору Селиверстову.

Всего в список вошли 45 человек, за каждым - закреплены определенные регионы.