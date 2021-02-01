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01.02.2021 13:18
Рубрика: Культура

На телеканале "Санкт-Петербург" начался Год Александра Невского

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Телеканал "Санкт-Петербург" объявил старт циклу программ, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, которое отмечается в 2021 году.
Фреска "Александр Невский". Фото: Юрий Каплун / РИА Новости Фреска "Александр Невский". Фото: Юрий Каплун / РИА Новости
Фреска "Александр Невский". Фото: Юрий Каплун / РИА Новости

В рамках Года Невского в эфире будут выходить тематические сюжеты, фильмы и передачи, посвященные жизни небесного покровителя Северной столицы, его воинским подвигам, таланту государственного деятеля и образу святого.

Фото: Постоянный комитет Союзного государства
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Одним из центральных событий станет телемост "Александр Невский. Начало", посвященный дню рождения великого полководца в мае. 12 сентября, в День перенесения мощей святого благоверного князя, пройдут прямые трансляциями богослужений и крестного хода. А 6 декабря, в день памяти Александра Невского, телеканал представит спецпроект, который подведет итоги всех событий.

Кроме того, в течение года в эфир выйдет цикл передач "От воина до святого: путь Александра Невского". В нем авторы расскажут о главных подвигах князя и побывают в местах их свершения

В программе "Утро в Петербурге" с февраля появится регулярная рубрика "Александр Невский. Князь. Полководец. Дипломат. Святой". Также в утренней программе будут представлены сюжеты о молодых людях, совершивших героические поступки, подобно Александру Невскому.

В мае зрители увидят цикл сюжетов в формате реалити-шоу "Быть дружинником!" о военной жизни времен Александра Невского. Корреспонденты телеканала изучат, как жила княжеская дружина восемь веков назад, и даже испытают на себе особенности быта тех лет.

Программа "Культурная Эволюция" рассмотрит, как образ Александра Невского нашел отражение в искусстве. Планируется выход документального фильма об истории создания знаменитой киноленты Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" 1938 года. На протяжении всего года также будет выходить цикл роликов "Александр Невский - небесный покровитель Санкт-Петербурга".

- 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского - значимая дата как для Санкт-Петербурга, так и для России в целом, - говорит генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич. - Наш проект - это уникальный телевизионный многомесячный марафон, посвященный российскому национальному герою. Уверен, что он приобретет федеральное звучание, поскольку многие коллеги в различных регионах России откликнулись на наше предложение о сотрудничестве, и программы в рамках этого спецпроекта будут сделаны совместно с другими телеканалами.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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