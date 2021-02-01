Новый большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" прибыл к месту постоянной дислокации - город Североморск. Он совершил межфлотский переход с Балтийского моря на Северный флот.

Корабль будет служить в составе соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил, сообщили в пресс-службе Северного флота. На пирсе экипаж встречал командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что "Петр Моргунов" усилит соединение десантных кораблей и будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки. Адмирал добавил, что уже утверждены планы оперативной и боевой подготовки экипажа.

"Петр Моргунов" - большой десантный корабль проекта 11711. Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в феврале 2016 года. ВМФ России его передали в декабре 2020 года. Предназначен для высадки десанта, перевозки бронетехники. Его длина - 120 метров, ширина - 16,5. Водоизмещение корабля - пять тысяч тонн. Экипаж - 100 военнослужащих. Вооружен 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установкой АК-630М-2 "Дуэт", двумя установками АК-630 с радиолокационной системой управления. Несет два вертолета Ка-29.