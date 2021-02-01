В Калининградской области стартовал образовательный проект, благодаря которому одаренные ученики городских и сельских школ смогут углубленно изучить астрономию, физику и математику. Его реализует астрономическое сообщество местного вуза, которое выиграло конкурс Фонда президентских грантов. Авторы проекта создали многофункциональную онлайн-платформу Astromodel для подготовки старшеклассников по естественно-научным предметам. В том числе там есть блоки по прикладной и олимпиадной астрономии, практические занятия.

Доступ к ним открывается после бесплатной регистрации. Там же школьники могут публиковать собственные проектные и исследовательские работы, знакомиться с работами своих сверстников, участвовать в очно-заочных олимпиадах и конференциях.

- Планируется открытие нескольких опорных пунктов нашего проекта в разных районах Калининградской области, а в перспективе - и в других регионах, - рассказал руководитель Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Канта Алексей Байгашов.

Кроме того, онлайн-платформа поможет в профессиональной подготовке педагогов. Учителя физики, математики и астрономии получат открытый доступ к передовым инструментам физического моделирования, методологиям проектного обучения и подготовки школьников к олимпиадам по астрономии и физике. Это особенно важно для школ малых городов и сел.