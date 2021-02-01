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Рубрика: Культура

Раскрыт секрет молчания знаменитых часов "Павлин" в Эрмитаже

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Знаменитые часы "Павлин" в Эрмитаже молчат в среду в 20:00. А это знаковое время для посетителей музея. В Павильоном зале (а в обиходе зале с павлином) в это время по традиции всегда заводили знаменитые часы, созданные в Англии в 1766-1772 годах и подаренные графом Потемкиным Екатерине Великой.

Это действо собирало множество экскурсантов. Но теперь сказочная золотая птица, на протяжении более двух веков (в Эрмитаж его привезли в 1797 году) радовавшая публику, молчит. Почему? Неужели сломалась? О состоянии птицы узнали корреспонденты "Российской газеты".

Стрекоза считает секунды

С 1994 года реставратор–часовщик Михаил Гурьев заботится о здоровье дивной птички. Фото: Сергея Николаева

Спешим обрадовать: часы "Павлин" находятся в добром здравии. А тишина в зале - следствие санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом.

Часы не заводят в традиционное время, чтобы вокруг золотой птички не собирались толпы людей. Однако механизм требуется заводить с профилактической целью, что и делается. Тоже по средам - но в абсолютно любое время. Кто случайно оказался в зале - тот и будет слушать. Пока действуют жесткие санитарные ограничения, другого не дано.

Нам повезло: мы не только созерцали музыкальную игрушку, но и увидели и услышали ее в действии. А рассказывал нам о "Павлине" один из его реставраторов - часовщик Михаил Гурьев. Личность в Эрмитаже историческая.

С 1994 года Михаил Петрович заботится о здоровье дивной птички, глядя на которую вспоминаешь сказку Андерсена "Соловей". Только в сказке речь шла о птице маленькой, а здесь - большой комплекс, изображающий жанровую сцену. Павлин, восседающий на дубе, зверюшки и птички поменьше - петух и сова. Часового циферблата в привычном нам понимании нет: его роль выполняет гриб, на шляпке которого есть прорезь с цифрами. Цифры движутся - время идет. А роль секундной стрелки выполняет золотая стрекоза, присевшая передохнуть на грибную шляпку.

Павлин просыпается

Золотой хвост павлина - знак солнца и нового дня, но есть еще и серебряная сторона. Фото: Сергея Николаева

Мастер заводит механическую игрушку - часы (кстати, механизмов у нее четыре, и каждый самостоятельный: для завода совы, петуха, павлина и собственно часов). Первой оживает сова (символ ночи), начинает моргать глазами, вертеть головой. Сова помещена в клетку, к которой подвешены колокольчики. Они звенят, и мудрая птица лапой отбивает такты.

Видео: Экскурсия Михаила Пиотровского по Эрмитажу

Просыпается павлин, словно кланяется присутствующим, распускает золотой хвост (знак солнца и зарождающегося дня). Затем поворачивается и демонстрирует обратную, серебряную сторону перьев (ночь), снова поворот: опять золото. День победил! И тут вступает петух, "Ку-ка-ре-ку" сообщая час (в петуха вмонтирован орган в миниатюре). Действо, длящееся около четырех минут, заканчивается.

- Это очень символичные часы. Они - пример попытки создать механическое существо, вдохнуть в него жизнь. И, таким образом, бросить вызов Творцу, - предполагает Гурьев.

История "Павлина", (изготовленного из золоченой бронзы и серебра в мастерской английского ювелира-механика Джеймса Кокса) поныне полна загадок.

Его история - загадка

Сначала у павлина не было часов. Граф Потемкин изменил композицию. Фото: Сергея Николаева

"Изначально было изготовлено два "Павлина", - рассказывает Михаил Гурьев. - Вероятно, в расчете на то, что их купят богатые китайцы".

Это было время активной торговли с Китаем - шелк, фарфор, лаки в Европе были очень популярны. В обмен самодостаточные жители "Срединной империи", не нуждавшиеся в европейских товарах, требовали серебро. И только сложные музыкально-анимационные автоматы привлекали внимание китайского императора. Почему они?

Фото: Пресс-служба Эрмитажа
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"Китайцы любили двойные предметы, - рассказывает свою версию Гурьев. - Вероятно, покупателя на "Павлинов" не нашлось (китайский рынок насытился довольно быстро). И часы были выставлены на выставке в Дублине в 1774 году. Куда делся один из "Павлинов" - неизвестно. А второго решил купить Потемкин. Интересно, что великолепный подарок императрица оплатила сама, отдав 11 тысяч рублей - деньги по тем временам фантастические".

Причем изначально часов, совы и петуха не было. Зато были две змеи, атакующие павлина. Потемкин попросил изменить композицию: змей убрали, зато появились часы, сова и петух.

Кулибин постарался

Кроме "Павлина" в Эрмитаже хранится около трех тысяч уникальных часов. Фото: Сергея Николаева

По некоторым источникам, часы прибыли в Петербург в разобранном виде, никто не мог их собрать, пока не попросили самоучку Ивана Кулибина.

Он смог собрать и запустить часы, а, скорее всего, внес и свои элементы в дивную игрушку. Гурьев полагает, что эта версия сомнительная. Часы по прибытию в Петербург наверняка собрали и продемонстрировали их работу (а иначе - как бы деньги за них получили?), но через некоторое время они остановились. Пытаясь отремонтировать часы, их разобрали, а через некоторое время предложили восстановить Кулибину, что он и сделал.

"Павлина" снова разобрали, когда вместе с другими экспонатами отправили во время Великой Отечественной в эвакуацию. По возвращении еще раз собрали. А в 1994 года решили создать при Эрмитаже свою часовую лабораторию, поскольку часов в главном музее страны много - около трех тысяч. В 1995 году прошла последняя реставрация "Павлина" (под руководством Юрия Петровича Платонова).

Хочется вернуться

Часы не заводят в обычное время, чтобы не собирались толпы людей. Фото: Сергея Николаева

А без завода часам нельзя: сломаются. "Завожу, и слушаю. Все нормально? Плохо, если где-то что-то скрипнет. А если хрустнет - печально, нужно серьезное обследование. Я же к "Павлину" отношусь как к живому, - поясняет Гурьев. - Что в нем, возможно, самое главное? Что дети, заходят к "Павлину", застывают надолго. Когда его заводишь, видишь улыбки, слышишь смех".

Движения золотых длинных перьев не перестают завораживать. И нынешнее поколение, воспитанное на гаджетах, тоже.

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