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01.02.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

В Архангельске суд приговорил экс-главу УФНС к восьми годам колонии

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Архангельский областной суд приговорил бывшего руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Родионова к восьми годам колонии строгого режима за взятки и другие должностные преступления. Он также должен выплатить штраф в размере 26 миллионов рублей.

Как сообщил СК региона, подсудимый признан виновным в двух эпизодах получения взятки с вымогательством, а также злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Суд установил, что в 2019 году Родионов, возглавлявший региональное УФНС, вымогал и получил через посредника 8,9 миллиона рублей за незаконные действия в Архангельске и Петербурге. Взамен он обещал снизить для взяткодателя размер недоимки, пеней и штрафов, а также предоставить рассрочку по их выплате.

Когда фирма, у которой вымогали взятку, подала апелляционную жалобу, высокопоставленный сотрудник налоговой службы дал указание подчиненным, и они приостановили все операции по счетам этой организации. Работа фирмы была парализована, она не смогла выплачивать сотрудникам заработную плату. В итоге ее директор отозвал жалобу и согласился с незаконными требованиями.

Кроме того, в 2013 году осужденный получил от другой коммерческой организации взятку в размере 1,3 миллиона рублей, выяснилось в ходе расследования. За это он помог коммерсантам избежать ответственности за неуплату налогов.

В 2019 году главу УФНС задержали в одном из архангельских кафе с поличным при получении части взятки.

Уголовные дела возбудили по материалам регионального управления ФСБ и полиции. Расследование проводилось во взаимодействии с центральным аппаратом ФНС России.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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