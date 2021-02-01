В "Балтийском доме" выпустили премьеру "Волки и овцы"

В театре-фестивале "Балтийский дом" спектакль по комедии А.Н. Островского "Волки и овцы" поставил режиссер Анджей Бубень.

Пьеса написана в 1875 году. Тогда же опубликована в журнале "Отечественные записки" и сразу поставлена в Петербурге - в Александринском театре и в Москве - в Малом.

История, о которой в 1874 году услышала вся Россия, привлекла внимание Островского. В Московском окружном суде слушалось дело по обвинению в подлогах, мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества начальницы Московской епархиальной Владычне-Покровской общины сестер милосердия и Серпуховского монастыря игуменьи Митрофании. Был громкий процесс. Пятидесятилетняя Митрофания в миру звалась баронессой Розен, была дочерью генерала Розена, в молодости любимца Павла I, а в зрелых летах - наместника Кавказа. К слову, она была одной из любимых учениц художника Айвазовского. Войдя в возраст и не сыскав подходящей пары, занялась благотворительностью, постепенно втянувшись в церковные дела. В 1854 году баронесса постриглась в монахини и вскоре стала игуменьей Серпуховского монастыря.

Роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой (прототип игуменьи) досталась Наталье Парашкиной. Властная и честолюбивая барыня, "королева аферы", "волк в овечьей шкуре", ее цель - прибрать к своим рукам наследство богатой молодой помещицы Евлампии Купавиной, ставшей вдовой. "Девица лет 65-ти, помещица большого, но расстроенного имения; особа, имеющая большую силу в губернии", - писал драматург. Актриса лет на 20 младше своей героини.

- Когда я училась в театральном институте, играла в "Волках и овцах", дипломном спектакле, Анфусу Тихоновну, тетку Купавиной. Ставил наш мастер курса Владимир Викторович Петров, - рассказала Наталья Парашкина. - Сейчас даже подумать не могла, что мне предложат сыграть Мурзавецкую. И, конечно, была рада такой возможности: очень люблю Островского, и с режиссером Анджеем Бубенем готова идти в огонь и в воду, что называется, сыграть у него хоть столетнюю старуху… Уже были спектакли "Зеленый шатер" и "О чем говорят мужчины & женщины". По моим ощущениям, меня с ним связывает какая-то невидимая кармическая нить… Что говорил Анджей о роли Мурзавецкой? "Наташа, мне нужна твоя способность играть быстро. Азартно!" Придумывали разный подход к каждому, кто приходит к ней: тут я мать, здесь - обвинитель, с тем - учитель…

Репетируя пьесу, режиссер спектакля Анджей Бубень отмечал:

- Есть некая традиция играть произведения Островского так, как они написаны: просто и по тексту. Но мы поставили перед собой задачу найти смыслы, которые он скрыл между строк. Отбросили историческую оболочку, оставив только канву, и сами удивились: да это же все про время, в котором мы живем. Классик написал историю так, что каждый зритель узнает в ней себя и посмеется, а, может, испугается. Вот поэтому Островский - гениальный драматург.

РГ: Часто эту пьесу берут для юбилея, бенефиса ведущей актрисы труппы. У вас была идея поставить спектакль на Наталью Парашкину?

Анджей Бубень: Нет. Парашкина, конечно, замечательная актриса и человек, с которым я дружу много лет. Но "Волки и овцы" - такой материал, который требует ансамблевого существования. Вообще для Островского нужен хороший актерский ансамбль, его пьесу не вытащить с помощью одной великой звезды, великого актера, все актеры должны быть сильные. Таких удалось подобрать в "Балтийском доме". У нас один состав, только Глафиру играет во втором составе студентка РГИСИ Дарья Дельман, моя ученица, для которой это дебют на сцене театра.

В спектакле заняты заслуженный артист России Валерий Соловьев, артисты Арсений Воробьев, Анастасия Подосинникова, Мария Лысюк, Юрий Елагин, Сергей Андрейчук и другие.

Справка "РГ"

Анджей Бубень в 1988 году окончил Варшавский Университет, отделение польской филологии и истории театральной культуры, в 1993 году - факультет режиссуры Санкт-Петербургской академии театрального искусства (мастерская Ю.М. Красовского).

В течение 10 лет был художественным директором театра им. Вильяма Хожицы в Торуни (Польша) и одним из руководителей международного фестиваля "Контакт". С 2007 по 2011 год - главный режиссер Театра на Васильевском в Санкт-Петербурге.

Поставил более 100 спектаклей - в Польше, Венгрии, Германии, в московском "Современнике", петербургском БДТ имени Г.А Товстоногова, в Омской драме, Пермском академическом Театре-Театре.

В театре-фестивале "Балтийский дом" ставил спектакли "О чем говорят мужчины & женщины" (по пьесе Ясмины Реза "Бог резни"), "Зеленый шатер", "Детство 45-53: а завтра будет счастье..." по произведениям Людмилы Улицкой.

С 2011 года преподает режиссуру и актерское мастерство в РГИСИ.