В четырех районах Ленинградской области региональный оператор по обращению с отходами предложил новую услугу - вывоз мусора из индивидуального бака. Она доступна только жителям частного сектора.

В компании говорят, что вывоз одного бака объемом 124-240 литров обойдется в 250-300 рублей. При этом контейнер гражданин должен купить самостоятельно, предварительно согласовав параметры емкости с оператором.

Как такового графика вывоза мусора не предусмотрено. Заниматься этим после получения заявки будет субподрядная организация.

Но что особенно интересно, индивидуальный бак оператор позиционирует как дополнительную услугу. В частности, даже если на участке у гражданина будет стоять собственный контейнер, он все равно должен платить за вывоз мусора с общей площадки ТКО. В Ленобласти эта сумма составляет 98 рублей 58 копеек с человека в месяц.