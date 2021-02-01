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01.02.2021 20:29
Рубрика: Экономика

Допуслуга на отходы

В Ленинградской области предлагают собирать мусор в собственные баки
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
В четырех районах Ленинградской области региональный оператор по обращению с отходами предложил новую услугу - вывоз мусора из индивидуального бака. Она доступна только жителям частного сектора.

В компании говорят, что вывоз одного бака объемом 124-240 литров обойдется в 250-300 рублей. При этом контейнер гражданин должен купить самостоятельно, предварительно согласовав параметры емкости с оператором.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как такового графика вывоза мусора не предусмотрено. Заниматься этим после получения заявки будет субподрядная организация.

Но что особенно интересно, индивидуальный бак оператор позиционирует как дополнительную услугу. В частности, даже если на участке у гражданина будет стоять собственный контейнер, он все равно должен платить за вывоз мусора с общей площадки ТКО. В Ленобласти эта сумма составляет 98 рублей 58 копеек с человека в месяц.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область "Мусорная" реформа

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