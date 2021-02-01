В Ленобласти арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Всеволожский районный суд Ленинградской области на два месяца арестовал 24-летнего молодого человека, которого обвиняют в гибели своей 22-летней знакомой. Девушка скончалась в поселке Лаврики рядом с Мурино.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, уголовное дело расследуется по статье "убийство".

Обстоятельства гибели девушки выясняют следователи. Известно, что она получила множественные травмы при падении с высоты. Как именно она упала, выясняется.

Также в социальных сетях появились записи с камер видеонаблюдения дома, где жила девушка со своим молодым человеком. На кадрах видно, что когда пара идет к лифту, молодой человек пинает девушку так сильно, что она падает у дверей.