В монастыре под Мурманском появился электронный звонарь

В Хибиногорском женском монастыре города Кировска Мурманской области в колокола будет звонить электронный звонарь. На монастырской колокольне установили автоматизированную систему колокольных звонов, сообщили в пресс-службе Мурманской митрополии. Она позволяет решить давнюю серьезную проблему - отсутствие сил и возможности звонить в колокола столько, сколько необходимо.

В Заполярье это первый опыт использования новых технологий в звонарском искусстве.

- Монастырь - это такое место, где звон должен быть постоянно, - пояснила временно исполняющая обязанности настоятельницы монастыря монахиня Митрофания. - Каждый час нужно звонить, причем по-разному. А мы никак не могли обеспечить это своими силами.

Электронная система будет управлять семью колоколами. Она представляет собой небольшой электронный блок, которого соединяют с колоколами приводы, имитирующие движения рук и ног звонаря. Сила и время удара в колокол регулируются с помощью мобильного приложения.

Систему установили сотрудники специализированной компании из Санкт-Петербурга. Ее директор Иван Суханов имеет 20-летний стаж звонарского дела и является действующим звонарем Спаса-Преображенского собора Петербурга. За два последних года созданная им электронная колокольная система была установлена в храмах Москвы, Саратова, Владивостока и других городов. Она способна исполнять 158 вариантов православных звонов.

- Я сам композитор, закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, - рассказал Иван Суханов. - Колокольный звон мне всегда был очень близок. Я звонил ещё до того, как поступил в консерваторию, а полученные во время учебы знания помогли мне в создании звонов и их доработке. Ведь колокола везде разные, не бывает также и двух одинаковых колоколен. Для каждой нужно делать очень тонкую собственную настройку.

В субботу 6 февраля с новшеством познакомится митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В этот день он возглавит Божественную литургию в Казанском храме обители.