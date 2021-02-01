В монастыре под Мурманском появился электронный звонарь

Новости

Путин отметил рост объемов банковских кредитов 14:41
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 14:35
Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 14:24
Конкурс "Мой первый бизнес" продлил прием заявок до 28 февраля 14:09
Песков назвал сроки определения формата Послания 13:59
В петербургских школах запретили чипсы и соки 13:48
В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи водителям при ДТП 13:46
На Северном Кавказе в 2020 году Росгвардия уничтожила более 20 террористов 13:42
Песков дал оценку призывам ввести санкции к гражданам РФ 13:40
На выставке в витебской ратуше расскажут 100-летнюю историю фотографии 13:30
Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД 13:29
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
Фото: Что дарили Борису Ельцину на дни рождения 13:05
Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше 13:02
В Подмосковье начали борьбу с "глупыми" пробками 12:59
В Петербурге открылась запись на прививку от COVID-19 через госуслуги 12:46
Актер Уилл Смит посетил тренировку "Зенита" в Дубае 12:45
Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации 12:40
Путин поручил обеспечить права журналистов 12:30
В Челябинске после незаконного шествия завели дело о повреждении дорог 12:28
Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов 12:27
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров 12:25
Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек 12:25
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 12:22
Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
01.02.2021 14:10
Рубрика: Общество

В монастыре под Мурманском появился электронный звонарь

Текст: Алексей Михайлов

В Хибиногорском женском монастыре города Кировска Мурманской области в колокола будет звонить электронный звонарь. На монастырской колокольне установили автоматизированную систему колокольных звонов, сообщили в пресс-службе Мурманской митрополии. Она позволяет решить давнюю серьезную проблему - отсутствие сил и возможности звонить в колокола столько, сколько необходимо.

Фото: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества

В Заполярье это первый опыт использования новых технологий в звонарском искусстве.

- Монастырь - это такое место, где звон должен быть постоянно, - пояснила временно исполняющая обязанности настоятельницы монастыря монахиня Митрофания. - Каждый час нужно звонить, причем по-разному. А мы никак не могли обеспечить это своими силами.

Электронная система будет управлять семью колоколами. Она представляет собой небольшой электронный блок, которого соединяют с колоколами приводы, имитирующие движения рук и ног звонаря. Сила и время удара в колокол регулируются с помощью мобильного приложения.

Систему установили сотрудники специализированной компании из Санкт-Петербурга. Ее директор Иван Суханов имеет 20-летний стаж звонарского дела и является действующим звонарем Спаса-Преображенского собора Петербурга. За два последних года созданная им электронная колокольная система была установлена в храмах Москвы, Саратова, Владивостока и других городов. Она способна исполнять 158 вариантов православных звонов.

- Я сам композитор, закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, - рассказал Иван Суханов. - Колокольный звон мне всегда был очень близок. Я звонил ещё до того, как поступил в консерваторию, а полученные во время учебы знания помогли мне в создании звонов и их доработке. Ведь колокола везде разные, не бывает также и двух одинаковых колоколен. Для каждой нужно делать очень тонкую собственную настройку.

В субботу 6 февраля с новшеством познакомится митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В этот день он возглавит Божественную литургию в Казанском храме обители.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения в сфере правозащиты. Главное
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна