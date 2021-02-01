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01.02.2021 16:30
Рубрика: Культура

В Петербурге пройдет Володинский фестиваль "Пять вечеров"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге театральный фестиваль "Пять вечеров" пройдет в этом году в два этапа.
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

С 7 по 9 февраля в Театре "На Литейном" состоится "Первая читка" - драматургический конкурс новых текстов. Шорт-лист пьес, выбранных из 300 текстов, составлен экспертами фестиваля под руководством театроведа-модератора Ольги Каммари, это драматурги Евгений Гришковец, Ольга Мухина, Наталья Скороход, режиссер Яна Тумина, продюсер и критик Олег Лоевский.

Фото: Василий Акимов / Театр - фестиваль "Балтийский дом"
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Эскизы девяти пьес осуществят молодые режиссеры, в основном - магистранты режиссерской мастерской Виктора Рыжакова (Москва). Вход на читки свободный, ограниченный лишь количеством мест в зале.

Основная программа переносится на сентябрь - в связи с эпидемиологической обстановкой. С 20 по 25 сентября будет представлена программа "Осенний марафон".

- В сентябре мы надеемся показать Петербургу "Фабричную девчонку" (Центр драматургии и режиссуры, Москва, режиссер Владимир Панков), "Пять вечеров" (Театр им. Камала, Казань, режиссер Айдар Заббаров) - оба спектакля по пьесам Володина. А также постановки текстов, близких ему по духу людей. Это, во-первых, Геннадий Шпаликов ("Девочка Надя, что тебе надо", театр "Современник", Москва, режиссер Иван Комаров, "Причал" - театр-студия "Человек", Москва, режиссер Даниил Чащин). А, во-вторых, Олег Григорьев ("Я умер от варенья", Один театр, Краснодар, режиссер Дмитрий Егоров), - сообщает пресс-служба фестиваля.

По традиции 10 февраля, в день рождения легендарного драматурга, в 11:00 от Театра "На Литейном" пойдет автобус на Комаровское кладбище, на могилу Александра Моисеевича Володина.

 Кстати

В 2019 году Володинский фестиваль объявил о смене формата: пять спектаклей будут составлять афишу раз в два года, по нечетным годам, а четные станут годами просветительских, образовательных, лабораторных проектов. В 2020-м такой фестиваль прошел: с режиссерской лабораторией, "Первой читкой" и образовательным кейсом для школьников.

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