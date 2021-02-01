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01.02.2021 17:18
Рубрика: Экономика

В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пересмотрят систему денежных компенсаций за услуги ЖКХ. С 1 июля 2021 года суммы будут рассчитываться исходя из фактически потребленных услуг, сообщает администрация Петербурга.

Фото: iStock
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Алгоритм начисления компенсации прописан в Социальном кодексе Петербурга. Сейчас его меняют. Законопроект одобрен в первом чтении.

По оценкам городских властей, в Петербурге льготы по ЖКХ получают свыше одного миллиона человек, это, по самым примерным оценкам, 20 процентов населения города.

Сейчас расчет производится по формулам, они для разных категорий свои. За основу расчета берется установленный норматив и региональный стандарт стоимости тех или иных услуг ЖКХ.

В то же время, многие льготники используют приборы учета. Новые правила позволят выплачивать им компенсации правильно.

Как говорят в администрации Петербурга, самим гражданам никуда с заявлениями ходить не потребуется. Компенсация будет выплачиваться автоматически. Единственное исключение - это те, кто не оплачивает услуги ЖКХ. Им до погашения долга компенсацию платить не будут.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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