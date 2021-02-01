В Петербурге задержали лжеполицейского, обманывавшего пенсионеров

В Петербурге задержан мужчина, который подозревается в крупном обмане пенсионеров. По предварительным данным, петербуржец выманил у пожилых граждан более полутора миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Схема не нова. Злоумышленник звонил пенсионерам и сообщал, что их близкий родственник виновен в ДТП и чтобы не привлекать его к уголовной ответственности, требуется заплатит 500 тысяч рублей. Сам мужчина представлялся сотрудником полиции, хотя на самом деле никакого отношения к органам правопорядка не имел.

Три семьи согласились и отдали деньги.

Сейчас мужчина общается со следователями. Известно, что ранее у него случались конфликты с законом, в частности, задержанный был ранее судим за дезертирство.