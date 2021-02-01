В петербургских школах запретили чипсы и соки

В Петербурге ввели региональный стандарт организации питания школьников. Из ученических столовых и буфетов пропадут некоторые продукты.

В частности, как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в список запрещенных попали чипсы, снеки, а также восстановленные соки.

Стоит отметить, что споры вокруг восстановленных соков не утихают уже несколько лет. С одной стороны, на этикетках многих упаковок с восстановленным соком имеются надписи, что продукт подходит для детского питания.

С другой стороны, восстановленные соки часто подвергаются критике из-за высокого содержания сахара.

В Петербурге решили действовать радикально, и запретили восстановленные соки для школьных столовых вообще.

Как отмечается в релизе администрации, региональный стандарт был написан на основе сразу нескольких нормативов, которые регулируют деятельность по организации питания детей.