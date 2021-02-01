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01.02.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

На чиновников Симферополя завели дело за недостроенный дом для сирот

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Строительство второй очереди муниципального жилого дома часть квартир в котором предназначалась для детей сирот обернулось возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц департамента капстроительства администрации Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий. В 2017 году департамент капстроительства мэрии Симферополя заключил муниципальный контракт с двумя фирмами, которые обязались возвести вторую очередь дома в микрорайоне "Залесье" и осуществлять технический надзор на объекте. Контроль за качеством работ по одному из контрактов возлагался на департамент капстроительства администрации Симферополя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Возведение 180-квартирной пятиэтажки началось с опозданием на год из-за затянувшегося оформления земельного участка и проблем с документацией. По этой причине на стройплощадку рабочие вышли лишь в 2018 году, а в декабре 2019 года дом не был сдан, как предусматривалось контрактом. Служба государственного строительного надзора Крыма и прокуратура установили на объекте многочисленные нарушения.

- В конце 2019 года чиновник департамента капстроительства проверил и подписал акты о приемке выполненных работ, на основании которых фирме-застройщику были перечислены денежные средства, - сообщили в Следственном комитете. - При этом фактически в момент подписания документов работы, указанные в акте, выполнены не были.

Прокуратура Центрального района Симферополя перечислила выявленные нарушения. В частности, подрядчик завысил объем работ при устройстве пожарной сигнализации. Предусмотренные контрактом в квартирах деревянные раздвижные двери для шкафов-купе не были смонтированы. Также в новостройке не оказалось аудиодомофонов, телефонных, радио-, и интернет-линий. Во дворе - никаких малых архитектурных форм, газонов и цветников.

Все это не помешало заказчику перечислить на счет подрядной организации 41 миллион рублей бюджетных средств. Добавим, что общая стоимость строительства муниципальной пятиэтажки оценивалась в 370 миллионов рублей. Подрядчиком выступала фирма "Карат" из Башкортостана. В декабре 2020 года администрация крымской столицы расторгла контракт с этой компанией, и теперь ей грозят суды. При этом дом с высокой степенью готовности уже год находится в замороженном состоянии, а очередники, включая детей-сирот, ждут своих квартир. Кто завершит достройку дома, и когда это может произойти, по-прежнему неизвестно. В мэрии Симферополя, похоже, не торопятся с разрешением этой скандальной ситуации.

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