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01.02.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

На Кубани двух мужчин будут судить за поджог маршруток

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани закончено расследование и направлено в суд уголовное дело о поджоге пассажирских автобусов, которое было возбуждено против двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: <a href="https://ktv-ray.ru/novost/pyatero-pogibshih-pod-syzranyu-proizoshla-strashnaya-massovaya-avariya/77475/" rel="nofollow" target="_blank">Телекомпания КТВ-ЛУЧ</a>
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"По данным следствия, обвиняемые, двое мужчин в возрасте 31 года и 38 лет неоднократно требовали от руководителей одной из краснодарских транспортных компаний, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, отказаться от заключения сделки с предприятием на осуществление вахтовых перевозок сотрудников", - рассказали в полиции края.

В правоохранительном ведомстве добавили, что злоумышленники, не добившись своих целей угрозами, наняли двух других мужчин, одному из которых исполнилось 35, а другому - 36 лет и которые за деньги согласились совершить поджог двух пассажирских автобусов Daewoo BM - 090 и Mercedes Benz 0303, стоявших на парковках. В итоге владельцы транспорта получили ущерб в размере более 2,5 миллиона рублей.

Полиция разыскала поджигателей, и уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство. В 2020 году Прикубанским районным судом мужчины были признаны виновными и им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому.

Теперь же завершено расследование в отношении заказчиков этого преступления. Оба они сейчас находятся в СИЗО. Прокуратура утвердила по ним обвинительное заключение, и, если в суде будет доказана их вина, мужчинам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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