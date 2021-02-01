На Кубани двух мужчин будут судить за поджог маршруток

На Кубани закончено расследование и направлено в суд уголовное дело о поджоге пассажирских автобусов, которое было возбуждено против двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, обвиняемые, двое мужчин в возрасте 31 года и 38 лет неоднократно требовали от руководителей одной из краснодарских транспортных компаний, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, отказаться от заключения сделки с предприятием на осуществление вахтовых перевозок сотрудников", - рассказали в полиции края.

В правоохранительном ведомстве добавили, что злоумышленники, не добившись своих целей угрозами, наняли двух других мужчин, одному из которых исполнилось 35, а другому - 36 лет и которые за деньги согласились совершить поджог двух пассажирских автобусов Daewoo BM - 090 и Mercedes Benz 0303, стоявших на парковках. В итоге владельцы транспорта получили ущерб в размере более 2,5 миллиона рублей.

Полиция разыскала поджигателей, и уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство. В 2020 году Прикубанским районным судом мужчины были признаны виновными и им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому.

Теперь же завершено расследование в отношении заказчиков этого преступления. Оба они сейчас находятся в СИЗО. Прокуратура утвердила по ним обвинительное заключение, и, если в суде будет доказана их вина, мужчинам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.