Непогода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни

Об ухудшении погоды в ряде регионов страны предупреждают синоптики. Сильные осадки и ветер в ближайшие дни прогнозируются в Южном, Приволжском федеральных округах и в регионах Черноземья. А в Сибирском федеральном округе ожидаются 50-градусные морозы.

"Север Краснодарского края, жителей Ростовской области ожидают осадки в виде снега и дождя. Усилится ветер. Его порывы будут превышать 20 метров в секунду. Похожая погодная ситуация будет и в регионах Черноземья", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Снежная погода с метелью ожидает жителей Поволжья, Саратовской и Пензенской областей. Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду и осадки синоптики прогнозируют в Татарстане. Серьезно утеплиться придется жителям центральных районов Красноярского края, в которых морозы будут достигать 45, а в северных - 50 градусов. Такие же температуры синоптики ожидают в ближайшие дни и в Иркутской области.