Около четырех тысяч организаций на юге выбрали "Виртуальную АТС" от "Ростелекома"

Около четырех тысяч коммерческих компаний и государственных организаций подключили сервис "Виртуальная АТС" от "Ростелекома" за 2020 год на юге. Наибольшее количество пользователей национальный цифровой провайдер обеспечил связью в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

На сегодняшний день абонентская база компании по этой услуге составляет более восьми тысяч клиентов.

Сервис "Виртуальная АТС" - это облачная цифровая телефония с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Система не предполагает приобретения специального телекоммуникационного оборудования, легко настраивается и адаптируется под масштаб задач заказчика. Все записи при необходимости сохраняются на облачном сервере "Ростелекома" и доступны из "Личного кабинета" клиента. Сервис обеспечивает подключение как внутренней короткой нумерации, так и городских, а также федеральных номеров с кодом 8 800.

"Цифровая телефония, которая пришла на смену традиционной, значительно расширяет возможности бизнеса и делает его более клиентоориентированным. При использовании нашего сервиса ни один входящий звонок не будет потерян, настраиваемая переадресация автоматически переведет вызов на нужного сотрудника, а запись обеспечит прозрачность всех переговоров и возможность анализа разговоров для корректировки или разбора сложных ситуаций. Особое преимущество система даст при подключении голосового помощника с искусственным интеллектом, который может взять на себя диалог с клиентами, тем самым позволив сэкономить на персонале кол-центра или снизить на него нагрузку", - отметил Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".

В период пандемии с весны 2020 года "Ростелеком" для поддержки бизнеса запускал ряд акций, которые дали возможность абонентам подключаться и в течение нескольких месяцев пользоваться сервисом "Виртуальная АТС" без абонентской платы. Это позволило многим компаниям настроить эффективное взаимодействие в режиме удаленной работы и не потерять своих клиентов.

"Перешел со стационарного телефона "Ростелекома" на цифровой формат. Очень удобно, потому что не надо платить за личный телефон дома и отдельно за телефон в офисе. "Виртуальная АТС" позволяет одним подключением решать и личные, и производственные вопросы. А с переходом на удаленный формат работы организовал без проблем телефонизированные рабочие места для сотрудников дома", - поделился Станислав Дидковский, директор издательского центра "Мастер".

На основе "Виртуальной АТС" многие государственные организации и частные компании разворачивают горячие линии для работы с населением. В числе клиентов "Ростелекома", подключенных к сервису в 2020 году, международный аэропорт "Владикавказ", Калмыцкий государственный университет, Северо-Осетинская государственная медицинская академия, а также различные региональные министерства и ведомства, коммерческие и государственные организации.